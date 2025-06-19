Генерал Маджед Хадеми назначен новым главой разведки иранского КСИР

Генерал Маджед Хадеми назначен новым главой разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вместо Мохаммада Каземи, погибшего при израильском ударе.

Генерал Маджед Хадеми назначен новым главой разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вместо Мохаммада Каземи, погибшего при израильском ударе.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Fars.

Телеканал Iran International 15 июня сообщил, что начальник разведки КСИР Ирана бригадный генерал Мохаммад Казими и его заместитель Хасан Мохаггаг оказались под завалами после разрушений в результате израильских атак.

Позднее в тот же день печатный орган формирования Sepah News подтвердил, что Казими погиб в результате израильской атаки.