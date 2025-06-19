О нас

СМИ: ВВС Израиля не смогут уничтожить ядерный объект Ирана в Фордо бомбами GBU-28

СМИ: ВВС Израиля не смогут уничтожить ядерный объект Ирана в Фордо бомбами GBU-28 Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля не смогут уничтожить подземный ядерный объект Ирана в районе города Фордо бомбами GBU-28, которые считаются одними из самых мощных в своем классе.
В регионе
19 июня 2025 г. 23:40
СМИ: ВВС Израиля не смогут уничтожить ядерный объект Ирана в Фордо бомбами GBU-28

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля не смогут уничтожить подземный ядерный объект Ирана в районе города Фордо бомбами GBU-28, которые считаются одними из самых мощных в своем классе.

Как передает Report, данное утверждение содержится в материале издания The National Interest (TNI).

Американскую бомбу весом 2,3 тонны приняли на вооружение в 1991 году. ВВС США использовали GBU-28 для поражения подземных объектов в ходе вторжения в Ирак. Бомба наводится на цель по лучу лазера. Взрыватель GBU-28 срабатывает с задержкой, поэтому взрыв происходит на глубине. Боеприпас может пробить 5 метров бетона или 50 метров грунта.

"Хотя GBU-28 является одним из самых мощных видов оружия Израиля и одним из лучших средств для уничтожения бункеров в Америке, эта система просто не может проникнуть на глубину объекта в Фордо", - говорится в материале.

Автор допустил, что из-за недостаточных возможностей ВВС Израиля Вашингтон рассматривает прямое вмешательство. В частности, США могут применить бомбы GBU-57, которые пробивают до 19 метров армированного бетона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi