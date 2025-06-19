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CBS: Президент США считает необходимым уничтожение ядерного объекта Ирана в Фордо

CBS: Президент США считает необходимым уничтожение ядерного объекта Ирана в Фордо Президент США Дональд Трамп считает необходимым уничтожение иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо и склоняется к нанесению удара по нему.
Другие страны
19 июня 2025 г. 23:07
CBS: Президент США считает необходимым уничтожение ядерного объекта Ирана в Фордо

Президент США Дональд Трамп считает необходимым уничтожение иранского подземного объекта по обогащению урана в Фордо и склоняется к нанесению удара по нему.

Как передает Report, об этом сообщил американский телеканал CBS.

По словам его источников, помощники проинформировали американского лидера о "рисках и преимуществах", связанных с потенциальной бомбардировкой ядерного объекта в Фордо. Трамп считает, что "выведение иранского объекта в Фордо из строя необходимо из-за риска создания там вооружений в относительно краткие сроки", отмечается в сообщении.

"Он считает, что выбор невелик. Завершить работу - это значить уничтожить объект в Фордо", - отметил источник.

Трамп 18 июня заявил журналистам, что пока не принял окончательного решения относительно возможности ударов по этому объекту. Он ответил отрицательно на вопрос журналиста о том, является ли уничтожение объекта в Фордо, по его мнению, необходимым условием для заключения договоренностей с Тегераном по ядерной программе Ирана.

Согласно оценкам СМИ, лишь у США имеется сверхтяжелая бомба, с помощью которой возможно уничтожить ядерный объект в Фордо. Он расположен в толще горы на глубине около 90 метров. Американский портал Axios ранее сообщил, что США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб.

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