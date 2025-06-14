Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report , об этом распространила информацию Пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам повестки дня братских отношений и отношений стратегического союзничества между нашими странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.