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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Внешняя политика
14 июня 2025 г. 20:22
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию Пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации между Исламской Республикой Иран и Государством Израиль. Главы государств отметили необходимость скорейшего устранения напряженности, подчеркнули важность решения вопросов путем переговоров.

Президенты Азербайджана и Турции провели обмен мнениями по вопросам повестки дня братских отношений и отношений стратегического союзничества между нашими странами.

В ходе телефонного разговора главы государств также затронули вопросы, связанные с будущими контактами.

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Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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