ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься

Проходные баллы по отдельным специальностям III группы в этом году могут повыситься на 3-5 баллов по сравнению с прошлым годом.

Проходные баллы по отдельным специальностям III группы в этом году могут повыситься на 3-5 баллов по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в эфире программы "Hədəf" на телеканале AzTV.

При этом она отметила, что во II группе такой тенденции не наблюдается:

"Мы предполагаем, что и в I и IV группах проходные баллы останутся на уровне прошлого года. В целом, сравнение можно будет провести после всех экзаменов, когда станет ясно, кто будет допущен к конкурсу. К участию допускаются абитуриенты, набравшие более 200 баллов, а по некоторым направлениям - свыше 150 баллов".