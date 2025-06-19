Министр энергетики Турции обсудил с главой "Газпрома" сотрудничество в газовой сфере

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передает Report, об этом Байрактар написал в соцсети Х.

"Мы всесторонне обсудили наше сотрудничество в области природного газа, которое является одним из краеугольных камней энергетических отношений между нашей национальной компанией "Боташ" (Botas) и "Газпромом". Оценили возможности, которые будут способствовать дальнейшему развитию этого сотрудничества, и направления, которые необходимо развивать", - говорится в публикации министра.