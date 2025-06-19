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Министр энергетики Турции обсудил с главой "Газпрома" сотрудничество в газовой сфере

Министр энергетики Турции обсудил с главой "Газпрома" сотрудничество в газовой сфере Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В регионе
19 июня 2025 г. 23:18
Министр энергетики Турции обсудил с главой Газпрома сотрудничество в газовой сфере

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером сотрудничество в газовой сфере на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как передает Report, об этом Байрактар написал в соцсети Х.

"Мы всесторонне обсудили наше сотрудничество в области природного газа, которое является одним из краеугольных камней энергетических отношений между нашей национальной компанией "Боташ" (Botas) и "Газпромом". Оценили возможности, которые будут способствовать дальнейшему развитию этого сотрудничества, и направления, которые необходимо развивать", - говорится в публикации министра.

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