Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за "пару недель"

Вашингтонская администрация полагает, что Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.
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"Иран располагает всем необходимым для получения ядерного оружия, - сказала она. - Для этого нужно лишь решение верховного лидера. Потребовалась бы пара недель на то, чтобы произвести это оружие. Оно, конечно представляло бы экзистенциальную угрозу не только для Израиля, но и для США, и для всего мира".
По мнению Ливитт, "весь мир согласен с тем, что Иран не должен и не может получить ядерное оружие".