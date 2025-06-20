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Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за "пару недель"

Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за "пару недель" Вашингтонская администрация полагает, что Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.
Другие страны
20 июня 2025 г. 00:12
Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за пару недель

Вашингтонская администрация полагает, что Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Иран располагает всем необходимым для получения ядерного оружия, - сказала она. - Для этого нужно лишь решение верховного лидера. Потребовалась бы пара недель на то, чтобы произвести это оружие. Оно, конечно представляло бы экзистенциальную угрозу не только для Израиля, но и для США, и для всего мира".

По мнению Ливитт, "весь мир согласен с тем, что Иран не должен и не может получить ядерное оружие".

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