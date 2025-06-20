Белый дом считает, что Иран может создать ядерное оружие за "пару недель"

Вашингтонская администрация полагает, что Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.

Вашингтонская администрация полагает, что Иран имеет возможность создать ядерное оружие в течение "пары недель", если такое решение примет его руководство.

Как передает Report , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Иран располагает всем необходимым для получения ядерного оружия, - сказала она. - Для этого нужно лишь решение верховного лидера. Потребовалась бы пара недель на то, чтобы произвести это оружие. Оно, конечно представляло бы экзистенциальную угрозу не только для Израиля, но и для США, и для всего мира".

По мнению Ливитт, "весь мир согласен с тем, что Иран не должен и не может получить ядерное оружие".