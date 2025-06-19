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Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы Азербайджанские дзюдоисты примут участие в молодежном Кубке Европы, который пройдет в столице Германии Берлине.
Индивидуальные
19 июня 2025 г. 22:57
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в молодежном Кубке Европы, который пройдет в столице Германии Берлине.

Как сообщает Report, на соревнованиях, организованных под эгидой Европейского союза дзюдо, Азербайджан в семи весовых категориях будет представлен 17 дзюдоистами.

Коллектив возглавят главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли.

За медали будут бороться Нихад Мамишов, Фарид Гараев (оба 60 кг), Мухаммед Мусаев, Низами Имранов (оба 66 кг), Мехди Джафаров, Абиль Юсубов, Нихад Яхьяев, Абдуррахман Сабзалиев (все 73 кг), Джасур Ибадлы, Сулейман Шукюров, Мехди Аббасов (все 81 кг), Али Газимамедов, Тунджай Шамиль, Аслан Коцоев (все 90 кг), Давуд Намазлы (100 кг), Эльдар Алиев и Рамазан Ахмедов (оба +100 кг).

Отметим, что в турнире примут участие 618 спортсменов (372 юноши, 246 девушек) из 37 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

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