"Палмейрас" обыграл "Аль-Ахли" в матче клубного ЧМ

Бразильский "Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии в матче клубного чемпионата мира.

Бразильский "Палмейрас" со счетом 2:0 обыграл "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии в матче клубного чемпионата мира.

Как сообщает Report , встреча второго тура группового эта ЧМ прошла на стадионе "Метлайф" (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США).

На 49-й минуте бразильская команда вышла вперед после того, как Вессам Абу Али забил мяч в свои ворота, на 59-й минуте счет удвоил Хосе Лопес.

На 62-й минуте игра была прервана из-за угрозы урагана, зрителям предложили покинуть арену и найти укрытие. Через 40 минут встреча была возобновлена.

"Палмейрас" лидирует в группе А, набрав четыре очка. "Аль-Ахли" идет четвертым (одно очко). В заключительном матче квартета 24 июня бразильская команда сыграет с "Интер Майами", "Аль-Ахли" в этот же день встретится с "Порту".

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые распределены на восемь групп по четыре команды. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.