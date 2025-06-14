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Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана

Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана Мы придаем особое значение развитию основанных на добрых традициях связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством.
Бизнес
14 июня 2025 г. 20:35
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана

Мы придаем особое значение развитию основанных на добрых традициях связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Его Величеству Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.

"Нас радует расширение день ото дня дружественных отношений между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества, охватывающего различные сферы. Компании вашей страны, являющейся одним из наших важных экономических партнеров, активно участвуют в экономической жизни Азербайджана.

Продолжающееся на протяжении долгих лет традиционное сотрудничество в энергетической сфере носит стратегический характер. В то же время хотел бы с удовлетворением отметить, что сегодня ведущее место в двусторонней повестке Азербайджана и Соединенного Королевства занимают вопросы развития возобновляемых источников энергии, перехода на зеленую энергию и декарбонизации", - заявил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Britaniya şirkətləri Azərbaycanın iqtisadi həyatında fəal iştirak edirlər

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