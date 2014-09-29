Избран новый председатель партии "Мусават"

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На съезде оппозиционной партии "Мусават" избран новый председатель. Как сообщает Report, им стал бывший глава административного аппарата Ариф Гаджилы, за которого проголосовали 228 из 447 делегатов съезда.

Другие кандидаты - Губад Ибадоглу и Турал Аббаслы набрали 200 и 19 голосов соответственно.

Отметим, что на место председателя партии "Мусават" претендовали четверо кандидатов - Ариф Гаджилы, Губад Ибадоглу, Турал Аббаслы и Сахават Алисой. В день съезда С.Алисой отозвал свою кандидатуру в пользу Г.Ибадоглу.