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    Избран новый председатель партии "Мусават"

    Делегаты поддержали кандидатуру Арифа Гаджилы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На съезде оппозиционной партии "Мусават" избран новый председатель. Как сообщает Report, им стал бывший глава административного аппарата Ариф Гаджилы, за которого проголосовали 228 из 447 делегатов съезда.

    Другие кандидаты - Губад Ибадоглу и Турал Аббаслы набрали 200 и 19 голосов соответственно.

    Отметим, что на место председателя партии "Мусават" претендовали четверо кандидатов - Ариф Гаджилы, Губад Ибадоглу, Турал Аббаслы и Сахават Алисой. В день съезда С.Алисой отозвал свою кандидатуру в пользу Г.Ибадоглу.

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