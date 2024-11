Посольство США: Рады, что способствуем сотрудничеству между Азербайджаном и НАТО

Посольство США в Азербайджане выразило удовлетворение тем, что США способствует развитию сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу дипмиссии в соцсети "Х", об этом заявил посол США в Баку Марк Либби.

"Приятно было сегодня провести встречу с главой офиса по связям с НАТО в Грузии Александром Винниковым. Гордимся тем, что поддерживаем сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира", которая успешно реализуется уже 30 лет", - приводятся слова дипломата в публикации.