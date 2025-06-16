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Трамп: Израиль и Иран, скорее всего, договорятся прекратить боевые действия

Трамп: Израиль и Иран, скорее всего, договорятся прекратить боевые действия Израиль и Иран, вероятнее всего, достигнут договоренности о прекращении боевых действий, однако это может произойти не сразу.
Другие страны
16 июня 2025 г. 04:13
Трамп: Израиль и Иран, скорее всего, договорятся прекратить боевые действия

Израиль и Иран, вероятнее всего, достигнут договоренности о прекращении боевых действий, однако это может произойти не сразу.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит лидеров Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

"Я надеюсь, что будет сделка [между Израилем и Ираном]. Я думаю, пришло время для сделки, - сказал он. - Но иногда приходится решать дело путем борьбы, - добавил Трамп, имея в виду возможность продолжения боевых действий.

Он подчеркнул, что для достижения сделки "есть все шансы".

Президент заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Израилю в обороне. Трамп отказался ответить на вопрос о том, просил ли он власти еврейского государства приостановить нанесение ударов по Ирану.

Глава вашингтонской администрации ранее выразил уверенность в том, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир, и отметил, что с этой целью сейчас проводятся встречи и телефонные переговоры. Он не привел подробностей.

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