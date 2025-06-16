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В Перу при сильном землетрясении погиб один, пострадали пять человек

В Перу при сильном землетрясении погиб один, пострадали пять человек В результате землетрясения, произошедшего вблизи столицы Перу Лимы, погиб по меньшей один человек.
Другие страны
16 июня 2025 г. 03:40
В Перу при сильном землетрясении погиб один, пострадали пять человек

В результате землетрясения, произошедшего вблизи столицы Перу Лимы, погиб по меньшей один человек.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил Национальный операционный центр по чрезвычайным ситуациям при Институте гражданской обороны страны.

"В результате землетрясения в районе Индепенденсия погиб один человек и пятеро получили ранения, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь в различных больницах столицы. Кроме того, зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и медицинских учреждений", – отмечается в сообщении.

Национальный сейсмологический центр Перу указал, что магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 11:35 по местному (в 20:35 по бакинскому) времени, составило 6,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Эпицентр землетрясения находился вблизи недалеко от столицы Лимы, примерно в 30 километрах к юго-западу от города Кальяо на тихоокеанском побережье страны.

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Версия на азербайджанском языке Peruda zəlzələ olub, ölən və yaralananlar var

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