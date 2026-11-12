В Санкт-Петербурге в результате взрыва в автомобиле погиб полковник

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в результате чего погиб полковник российской армии.

Как передает Report, об этом сообщают российские и украинские медиа.

По информации, взрыв произошел в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга. Погибшим оказался полковник российской армии. Его родственник, также находившийся в автомобиле, получил ранения.

Имя погибшего и другие подробности происшествия пока не раскрываются.

Следственный комитет России, в свою очередь, сообщил, что возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного после взрыва в Санкт-Петербурге.