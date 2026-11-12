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    В Санкт-Петербурге в результате взрыва в автомобиле погиб полковник

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 10:04
    В Санкт-Петербурге в результате взрыва в автомобиле погиб полковник

    В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в результате чего погиб полковник российской армии.

    Как передает Report, об этом сообщают российские и украинские медиа.

    По информации, взрыв произошел в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга. Погибшим оказался полковник российской армии. Его родственник, также находившийся в автомобиле, получил ранения.

    Имя погибшего и другие подробности происшествия пока не раскрываются.

    Следственный комитет России, в свою очередь, сообщил, что возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного после взрыва в Санкт-Петербурге.

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    Sankt-Peterburqda avtomobildə partlayış nəticəsində Rusiya ordusunun polkovniki ölüb
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