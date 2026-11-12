В Санкт-Петербурге в результате взрыва в автомобиле погиб полковник
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 10:04
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в результате чего погиб полковник российской армии.
Как передает Report, об этом сообщают российские и украинские медиа.
По информации, взрыв произошел в Шушарах, пригороде Санкт-Петербурга. Погибшим оказался полковник российской армии. Его родственник, также находившийся в автомобиле, получил ранения.
Имя погибшего и другие подробности происшествия пока не раскрываются.
Следственный комитет России, в свою очередь, сообщил, что возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного после взрыва в Санкт-Петербурге.
Последние новости
11:24
В московском вузе проводится эвакуация из-за сообщения о взрывном устройствеВ регионе
11:21
Азербайджан и Нидерланды намерены расширять межпарламентский диалогВнешняя политика
11:20
В Индии при пожаре в жилом районе сгорели 25 домов, погибли четыре человекаДругие страны
11:16
Фото
Узбекистан изучает футбольную инфраструктуру Азербайджана перед ЧМ U-20Футбол
11:14
Фото
АПБА выявило нарушения на мясоперерабатывающем предприятии в ЗабратеЗдоровье
11:11
В Кюрдамире пройдет аграрный бизнес-фестивальАПК
11:09
Фото
В Казахстане задержаны главы "Самрук-Қазына" и КТЖ по подозрению в коррупцииДругие страны
11:03
ЕС намерен отложить введение пошлин на электромобили из ВеликобританииДругие страны
11:01
В Брюсселе произошла стрельба, пострадали два человекаДругие страны