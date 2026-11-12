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    Казахстан приостановил отгрузку казахстанской нефти через Усть-Лугу

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 10:16
    Казахстан приостановил отгрузку казахстанской нефти через Усть-Лугу

    Казахстанская нефть с сентября 2026 года не отгружается через порт Усть-Луга в Ленинградской области (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

    "С сентября текущего года отгрузка казахстанской нефти через морской порт Усть-Луга временно не осуществляется", - сказала она.

    По ее словам, приостановка связана "исключительно с техническими ограничениями инфраструктурного характера на стороне транзитной трубопроводной системы".

    "Индикативные балансы и договоренности сторон при этом сохраняются", - добавила представитель министерства.

    Все запланированные объемы экспорта казахстанской нефти распределяются и отгружаются по другим действующим маршрутам, обязательства перед грузоотправителями выполняются в полном объеме.

    "В этой связи произошедший в ночь на 11 ноября инцидент с БПЛА на объектах порта Усть-Луга не повлиял на транспортировку и экспорт казахстанской нефти", - сказала Серикпаева.

    Ранее казахстанский национальный оператор магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл" сообщил, что в январе-октябре 2026 года в направлении порта Усть-Луга из Казахстана было отгружено 1 958 000 тонн нефти.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Экспорт нефти Казахстан
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