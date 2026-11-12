Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 09:59
    Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай

    Глава МИД Южной Кореи Чо Хён на этой неделе посетит Китай.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.

    Сообщается, что в ходе двухдневного визита он проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Основной темой станет развитие двусторонних отношений и ситуация вокруг Северной Кореи.

    Этот визит станет предвестником запланированной поездки президента Ли Чжэ Мёна в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 18-19 ноября.

    Ожидается, что на саммите также примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры.

    South Korean foreign minister to visit China this week
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