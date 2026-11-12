Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит Китай
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 09:59
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Глава МИД Южной Кореи Чо Хён на этой неделе посетит Китай.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи.
Сообщается, что в ходе двухдневного визита он проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Основной темой станет развитие двусторонних отношений и ситуация вокруг Северной Кореи.
Этот визит станет предвестником запланированной поездки президента Ли Чжэ Мёна в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 18-19 ноября.
Ожидается, что на саммите также примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры.
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