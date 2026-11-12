Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 09:38
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,23, или 1,24%, до $100,63.

    Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $92,72 за баррель.

    Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $1,51, или 1,59%, до $96,64 за баррель.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

    Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

    Цены на нефть Азербайджанская нефть Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşır
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:50
    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов
    Медиа
    09:39
    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель
    Энергетика
    09:38
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель
    Энергетика
    09:36
    Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - Францию
    Футбол
    09:33
    В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести раз
    Другие страны
    09:27
    В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолета
    Другие страны
    09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)
    Финансы
    09:10
    АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии
    Финансы
    09:02
    В ДТП с автобусом в Турции пострадали 16 человек
    В регионе
    Лента новостей