İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşır

    Energetika
    • 12 noyabr, 2026
    • 09:28
    Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşır

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,23 ABŞ dolları və ya 1,24 % artaraq 100,63 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 92,72 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,51 ABŞ dolları və ya 1,59 % artaraq 96,64 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Neftin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Türkiyə Cümhuriyyəti
    Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррель
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    09:51
    İndoneziyanın Semeru vulkanı bir gündə altı dəfə püskürüb
    Digər ölkələr
    09:40
    NETTY 2026-ya artıq 150-dən çox layihə təqdim olunub
    Media
    09:33
    Foto
    Azərbaycanın turizm potensialı "VIVANT" serialında nümayiş olunur
    Turizm
    09:28
    ADB Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri, Monqolustan üçün yeni texniki yardım layihəsini təsdiqləyib
    Maliyyə
    09:28
    Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollara yaxınlaşır
    Energetika
    09:19
    UEFA Millətlər Liqası: Türkiyə Belçikanı, İtaliya Fransanı qəbul edəcək
    Futbol
    09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2026)
    Maliyyə
    09:01
    FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" bu gün Türkiyənin "Esenler Erokspor" klubu ilə üz-üzə gələcək
    Futbol
    09:00
    Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti