Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В Азербайджане число наемных работников увеличилось на 0,5%

    Бизнес
    • 12 ноября, 2026
    • 10:19
    В Азербайджане число наемных работников увеличилось на 0,5%

    В Азербайджане число наемных работников по состоянию на 1 октября 2026 года составило 1 млн 790,8 тыс. человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

    Из них 836,8 тыс. человек заняты в государственном секторе (на 3,05% меньше), а 954 тыс. - в негосударственном (на 3,9% больше).

    18,7% наемных работников заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 17,6% - образования, 13,9% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 6,9% - строительства, 6,1% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 4% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 2,5% - финансовой и страховой деятельности, 2,3% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве. Еще 15% работников заняты в других отраслях экономики.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Наемные работники
    Azərbaycanda muzdla çalışan işçilərin sayı 1 %-ə yaxın artıb
    44 filmi
    44 filmi

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