В Азербайджане число наемных работников увеличилось на 0,5%

В Азербайджане число наемных работников по состоянию на 1 октября 2026 года составило 1 млн 790,8 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 0,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Из них 836,8 тыс. человек заняты в государственном секторе (на 3,05% меньше), а 954 тыс. - в негосударственном (на 3,9% больше).

18,7% наемных работников заняты в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 17,6% - образования, 13,9% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 6,9% - строительства, 6,1% - государственного управления и обороны; социального обеспечения, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 4% - в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 2,5% - финансовой и страховой деятельности, 2,3% - в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве. Еще 15% работников заняты в других отраслях экономики.