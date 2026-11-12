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    В Приангарье за сутки ликвидировали четырех выходивших к людям медведей

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 10:17
    В Приангарье за сутки ликвидировали четырех выходивших к людям медведей

    Четырех медведей, выходивших к населенным пунктам, ликвидировали за сутки в Приангарье.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщает Служба по охране и использованию животного мира по Иркутской области.

    За прошедшие сутки в Приангарье поступило семь сообщений о появлении медведей вблизи населенных пунктов. По результатам проверки признаки присутствия хищников подтвердились в четырех случаях.

    "За минувшие сутки добыто четыре медведя: две особи - в Усть-Кутском районе, по одной особи в Слюдянском и Киренском районах", - говорится в сообщении.

    Всего в 2026 году в рамках регулирования численности добыто (официальный охотоведческий и статистический термин, означающий количество отстрелянных медведей в ходе законной охоты или мероприятий по регулированию их численности - ред.) 600 особей медведя.

    Нападение животного Россия
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