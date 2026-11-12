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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов

    Медиа
    • 12 ноября, 2026
    • 09:50
    На NETTY 2026 подано уже более 150 проектов

    На участие в 21-й Национальной интернет-премии NETTY 2026 в Азербайджане подано уже более 150 проектов.

    Как сообщает Report, подать заявку можно до 23 ноября 2026 года.

    Регистрация для участников бесплатная. Регистрационный взнос покрывает партнёр конкурса MSolution | Chewick.

    Семь основных номинаций NETTY 2026: электронное государство и цифровизация; цифровая экономика, бизнес и финтех; технологические инновации и искусственный интеллект; наука, образование и цифровая грамотность; медиа, культура и цифровой контент; здравоохранение, спорт, образ жизни и туризм; общество, инклюзивность и устойчивое развитие.

    В каждой из семи основных номинаций конкурс проходит по трём направлениям - сайты, приложения и страницы в социальных сетях. В каждом направлении Экспертный совет отбирает три проекта, а Академия NETTY выбирает из них один лучший.

    Таким образом, в каждой номинации девять номинантов и три победителя. Награды вручают за лучший сайт, лучшее приложение и лучшую страницу в социальных сетях. При оценке проектов учитывают три критерия - идею, содержание и исполнение.

    NETTY - первая интернет-премия Азербайджана. Она была учреждена в 2004 году и уже более 20 лет помогает авторам цифровых проектов представить свои работы широкой аудитории и экспертному сообществу.

    Около 75% проектов, участвующих в конкурсе на данный момент, - сайты. Остальные проекты примерно поровну распределились между приложениями и страницами в социальных сетях. Больше всего работ представлено в номинации "Цифровая экономика, бизнес и финтех", меньше всего пока - в номинации "Электронное государство и цифровизация".

    Приём заявок на netty.az продлится до 23 ноября. С 24 ноября по 4 декабря Экспертный совет и Виртуальное жюри определят номинантов. С 5 по 15 декабря Академия NETTY выберет победителей из числа номинантов.

    Церемония награждения запланирована на 16–18 декабря. На неё пригласят всех номинантов. Во время церемонии официально объявят победителей, номинантам вручат дипломы, а победителям - награды NETTY. Партнёры конкурса также подготовят подарки.

    Участники - организации, команды и независимые авторы, которые регистрируют на сайте премии свои сайты, приложения или страницы в социальных сетях. Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Зарегистрировавшись на сайте премии, они могут принять участие в голосовании. По его итогам из общего числа участников определят трёх номинантов на отдельную награду "Выбор Виртуального жюри".

    Экспертный совет формируется по персональным приглашениям оргкомитета. В него входят специалисты в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и других сфер. Экспертный совет формирует список номинантов по каждому направлению семи основных номинаций. Академия NETTY объединяет представителей общественных, государственных и деловых кругов Азербайджана. По итогам голосования Академия определяет победителей премии.

    Официальные партнёры NETTY 2026 - AZINTELECOM, Bolt for Business. Партнёры - MSolution | Chewick, Ultra Technologies, SmartHost, Savalan, Renley, Online.az.

    Информационные партнёры - информационное агентство Report, InfoCity, Technote.az, газета "Каспий", Oxu.az, Baku.ws, Baku.TV, Media.az, Объединение фотографов Азербайджана, ALR MEDIA, Sapunov Online, Banks.az.

    Подать заявку на участие в NETTY 2026 netty.az; по вопросам участия и сотрудничества пишите на info@netty.az.

    Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
    NETTY 2026-ya artıq 150-dən çox layihə təqdim olunub
    Over 150 projects already submitted for NETTY 2026
    44 filmi
    44 filmi

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