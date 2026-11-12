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    ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Газе - Обновлено

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 10:58
    ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Газе - Обновлено

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира бригады ХАМАС Халеда Абу Анза в результате авиаудара по больнице по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Ynet.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил об ударе по больнице, целью которой был командир бригады в Хан-Юнисе и несколько других боевиков. Однако информация об итогах не предоставлялась.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа с целью ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС и других участников движения.

    Как передает Report, об этом говорится на странице ЦАХАЛ в X.

    "ХАМАС использовал больничный комплекс в качестве центра военной и террористической деятельности против ЦАХАЛ и Израиля, в том числе для хранения оружия, допросов и пыток, размещения командных пунктов. Помещения также использовались в качестве наблюдательных постов и укрытий для боевиков", - говорится в сообщении.

    В ЦАХАЛ заявили, что дополнительная информация о результатах удара будет опубликована позднее.

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    İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - Yenilənib
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