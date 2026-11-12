ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Газе - Обновлено

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного командира бригады ХАМАС Халеда Абу Анза в результате авиаудара по больнице по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Ynet.

Ранее ЦАХАЛ сообщил об ударе по больнице, целью которой был командир бригады в Хан-Юнисе и несколько других боевиков. Однако информация об итогах не предоставлялась.

10:01

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударе по больнице "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа с целью ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС и других участников движения.

Как передает Report, об этом говорится на странице ЦАХАЛ в X.

"ХАМАС использовал больничный комплекс в качестве центра военной и террористической деятельности против ЦАХАЛ и Израиля, в том числе для хранения оружия, допросов и пыток, размещения командных пунктов. Помещения также использовались в качестве наблюдательных постов и укрытий для боевиков", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что дополнительная информация о результатах удара будет опубликована позднее.