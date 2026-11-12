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    İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:09
    İsrail Ordusu Qəzzada HƏMAS-ın yüksəkrütbəli komandirini öldürüb - Yenilənib

    İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza zolağının cənubundakı Xan-Yunisdə yerləşən "Nasir" xəstəxanasına endirilən aviazərbə nəticəsində HƏMAS briqadasının yüksəkrütbəli komandiri Xalid Əbu Ənzanı öldürüb.

    Bu barədə "Report" "Ynet"ə istinadən xəbər verir.

    Daha əvvəl İsrail Müdafiə Ordusu hədəfin Xan-Yunisdəki briqada komandiri və bir neçə digər yaraqlın;n olduğu xəstəxanaya zərbə barədə məlumat vermişdi.

    İsrail Müdafiə Ordusu HƏMAS-ın yüksəkvəzifəli üzvünü və hərəkatın digər iştirakçılarını öldürmək məqsədilə Qəzza zolağının cənubundakı Xan-Yunisdə yerləşən "Nasir" xəstəxanasına zərbə endirdiyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun "X" şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "HƏMAS xəstəxana kompleksindən İsrailə və Müdafiə Ordusuna qarşı hərbi və terror fəaliyyəti mərkəzi kimi, o cümlədən silahların saxlanılması, dindirmələr, işgəncələr və s. üçün istifadə edib. Otaqlardan, həmçinin müşahidə məntəqələri və yaraqlılar üçün sığınacaq kimi istifadə olunub", - məlumatda bildirilib.

    Bildirilib ki, zərbənin nəticələri barədə əlavə məlumat daha sonra veriləcək.

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