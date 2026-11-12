Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель

Цены на нефть снизились в четверг после подъема накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,3% до $91,55 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,14%, до $85,54 за баррель.

По мнению экспертов, давление на нефтяные цены оказывают ожидания снижения риска эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в США. Вместе с тем, несмотря на активизацию переговоров, направленных на завершение конфликта между США и Ираном, какого-либо прорыва в них не достигнуто.