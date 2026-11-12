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    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель

    Энергетика
    • 12 ноября, 2026
    • 09:39
    Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель

    Цены на нефть снизились в четверг после подъема накануне.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,3% до $91,55 за баррель.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,14%, до $85,54 за баррель.

    По мнению экспертов, давление на нефтяные цены оказывают ожидания снижения риска эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в США. Вместе с тем, несмотря на активизацию переговоров, направленных на завершение конфликта между США и Ираном, какого-либо прорыва в них не достигнуто.

    Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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