Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррель
Энергетика
- 12 ноября, 2026
- 09:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Цены на нефть снизились в четверг после подъема накануне.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,3% до $91,55 за баррель.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,14%, до $85,54 за баррель.
По мнению экспертов, давление на нефтяные цены оказывают ожидания снижения риска эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в США. Вместе с тем, несмотря на активизацию переговоров, направленных на завершение конфликта между США и Ираном, какого-либо прорыва в них не достигнуто.
Последние новости
09:59
Глава МИД Южной Кореи на этой неделе посетит КитайДругие страны
09:50
На NETTY 2026 подано уже более 150 проектовМедиа
09:39
Цена на нефть марки Brent подешевела до $91,55 за баррельЭнергетика
09:38
Цена азербайджанской нефти приближается к $101 за баррельЭнергетика
09:36
Лига наций УЕФА: Турция примет Бельгию, Италия - ФранциюФутбол
09:33
В Индонезии вулкан Семеру извергался не менее шести разДругие страны
09:27
В Индии задержали пассажира из-за ложной угрозы угона самолетаДругие страны
09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.11.2026)Финансы
09:10
АБР утвердил новый проект техпомощи для стран Кавказа, Центральной Азии и МонголииФинансы