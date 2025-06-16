SIPRI: Ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Гонка ядерных вооружений начинается в период "серьезного ослабления режимов контроля".

Почти все ядерные державы в 2024 году продолжали активно модернизировать свои арсеналы, добавляя более современные системы. Гонка ядерных вооружений начинается в период "серьезного ослабления режимов контроля".

Как передает Report , об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно его данным, по состоянию на январь 2025 года в мире насчитывалась 12 241 боеголовка, 9 614 находились на складах для потенциального использования. 3 912 были установлены на ракетах и самолетах. 2 100 развернутых боеголовок держались в состоянии высокой боевой готовности.

"Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы видим четкую тенденцию роста ядерных арсеналов, обострения ядерной риторики и отказа от соглашений о контроле над вооружениями", - отмечает старший научный сотрудник профильной программы SIPRI, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.

Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия (у США 5 177 боеголовок, у РФ 5 459). Число годных к применению боеголовок, по оценке SIPRI, оставалось относительно неизменным в прошлом году, однако оба государства реализуют программы модернизации, способные увеличить размер их арсеналов в будущем. В настоящее время у Китая насчитывается не менее 600 ядерных боеголовок, однако его ядерный арсенал наращивается быстрее, чем у любой другой страны (с 2023 года примерно на 100 боеголовок в год). Следом идут Франция (290), Великобритания (225), Индия (180), Пакистан (170) и КНДР (около 50).

В докладе подчеркивается, что даже если Китай достигнет максимального прогнозируемого количества 1 500 боеголовок к 2035 году, это все равно составит лишь около одной трети нынешних ядерных арсеналов России и США. В случае отсутствия нового соглашения между Москвой и Вашингтоном об ограничении количество боеголовок, устанавливаемых на стратегических ракетах, предположительно, увеличится после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2026 года.