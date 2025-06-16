Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

Председатель Меджлиса Ирана (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Tasnim.

"В соответствии со статьей 123 Конституции, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией президенту", - отмечает СМИ.

Документ, в частности предусматривает углубление и расширение отношений между сторонами во всех областях, представляющих взаимный интерес, укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях в соответствии с принципами всеобъемлющего, долгосрочного и стратегического партнерства.

Отметим, что 17 января по итогам переговоров в Кремле президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 21 апреля российский лидер подписал закон о ратификации соглашения.