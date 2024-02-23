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Община: Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции

Община: Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.
Внешняя политика
23 февраля 2024 г. 11:15
Община: Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции

Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что Пашинян пытался обвинить Азербайджан в подготовке нападения на Армению, утверждая, что выражение Западный Азербайджан противоречит территориальной целостности Армении.

"Выражение "Западный Азербайджан" - это выражение, основанное на историческом и географическом факте, и его использование общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями по правам человека", - говорится в заявлении.

"Очевидно, что премьер-министр Армении, следуя заветам Франции, пошел по пути создания напряженности в регионе. Тот факт, что Франция продает Армении оружие, в том числе нынешний визит в Армению министра обороны Франции и руководителей военно-промышленных компаний этой страны, дает основания говорить о том, что Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.

Мы требуем от Пашиняна не превращать свою страну в инструмент игр Франции, прекратить политику массового вооружения, заключить мир с Азербайджаном, создав условия для возвращения западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Community: Armenia intends to embark on military adventure at instigation of France
Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistan məhz Fransanın təhriki ilə hərbi avantüraya getmək niyyətindədir

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