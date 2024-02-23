Община: Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции

Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.

Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что Пашинян пытался обвинить Азербайджан в подготовке нападения на Армению, утверждая, что выражение Западный Азербайджан противоречит территориальной целостности Армении.

"Выражение "Западный Азербайджан" - это выражение, основанное на историческом и географическом факте, и его использование общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями по правам человека", - говорится в заявлении.

"Очевидно, что премьер-министр Армении, следуя заветам Франции, пошел по пути создания напряженности в регионе. Тот факт, что Франция продает Армении оружие, в том числе нынешний визит в Армению министра обороны Франции и руководителей военно-промышленных компаний этой страны, дает основания говорить о том, что Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.

Мы требуем от Пашиняна не превращать свою страну в инструмент игр Франции, прекратить политику массового вооружения, заключить мир с Азербайджаном, создав условия для возвращения западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.