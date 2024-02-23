Община: Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции

Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
Было отмечено, что Пашинян пытался обвинить Азербайджан в подготовке нападения на Армению, утверждая, что выражение Западный Азербайджан противоречит территориальной целостности Армении.
"Выражение "Западный Азербайджан" - это выражение, основанное на историческом и географическом факте, и его использование общиной основано на праве на самоидентификацию, признанном международными конвенциями по правам человека", - говорится в заявлении.
"Очевидно, что премьер-министр Армении, следуя заветам Франции, пошел по пути создания напряженности в регионе. Тот факт, что Франция продает Армении оружие, в том числе нынешний визит в Армению министра обороны Франции и руководителей военно-промышленных компаний этой страны, дает основания говорить о том, что Армения намерена пойти на военную авантюру именно по подстрекательству Франции.
Мы требуем от Пашиняна не превращать свою страну в инструмент игр Франции, прекратить политику массового вооружения, заключить мир с Азербайджаном, создав условия для возвращения западных азербайджанцев", - говорится в заявлении.