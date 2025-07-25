Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии

Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было отмечено, что отношения Азербайджана и Грузии успешно развиваются на основе принципов добрососедства и стратегического партнерства.

Была подчеркнута важность Азербайджано-Грузинского молодежного форума, который пройдет в Баку.

Касаясь гуманитарных связей между двумя странами, была выражена удовлетворенность результатами сотрудничества в сферах молодежи и образования, обсуждены перспективы развития этого сотрудничества.