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Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии

Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 17:38
Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было отмечено, что отношения Азербайджана и Грузии успешно развиваются на основе принципов добрососедства и стратегического партнерства.

Была подчеркнута важность Азербайджано-Грузинского молодежного форума, который пройдет в Баку.

Касаясь гуманитарных связей между двумя странами, была выражена удовлетворенность результатами сотрудничества в сферах молодежи и образования, обсуждены перспективы развития этого сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Georgia's Minister of Education, Science & Youth
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Gürcüstanın təhsil, elm və gənclər naziri ilə görüşüb

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