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Правительство Бельгии выступает за мир между Баку и Ереваном вразрез с позицией парламента страны

Правительство Бельгии выступает за мир между Баку и Ереваном вразрез с позицией парламента страны Правительство Бельгии призывает к скорейшему подписанию проекта мирного соглашения, который был согласован в марте этого года между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 17:18
Правительство Бельгии выступает за мир между Баку и Ереваном вразрез с позицией парламента страны

Правительство Бельгии призывает к скорейшему подписанию проекта мирного соглашения, который был согласован в марте этого года между Азербайджаном и Арменией.

Об этом европейскому бюро Report заявили в Министерстве иностранных дел Бельгии, отвечая на вопрос о позиции правительства относительно недавней резолюции парламента страны.

"Мы поддерживаем устойчивый мир и региональное развитие на основе принципов ООН о территориальной целостности, суверенитете и уважении прав человека. Бельгия, как активный член Европейского Союза, последовательно выступает за мирное урегулирование конфликтов и соблюдение международного права в регионе Южного Кавказа", - заявили в федеральном внешнеполитическом ведомстве.

Отвечая на вопрос о недавней резолюции в парламенте страны, которая в Азербайджане рассматривается как недружественный шаг, наносящий вред мирному процессу, в МИД заявили, что в рамках принципа разделения властей парламент обладает независимыми и автономными полномочиями для принятия резолюций.

Палата представителей парламента Бельгии приняла недавно антиазербайджанский документ касательно ситуации на Южном Кавказе, в котором содержались антиазербайджанские призывы.

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