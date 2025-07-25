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Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень

Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 15:11
Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные инициативы на системный уровень

Азербайджан и Грузия намерены вывести совместные образовательные молодежные инициативы на системный уровень, превратив разовые мероприятия в постоянно действующие программы.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе на встрече с грузинскими и азербайджанскими студентами, участвовавшими в летнем лагере в Губе.

Встреча прошла при участии министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гайбова и посла Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе.

"Мы действительно достигли высокого уровня взаимопонимания и сотрудничества с Азербайджаном, в основе чего лежат общие интересы, исторические связи и дружба между двумя странами. Мы продолжим активно реализовывать совместные образовательные молодежные инициативы, и лагеря, как и другие разнообразные проекты, станут системными", - сказал Миканадзе.

Грузинский министр также подчеркнул важный вклад президентов Грузии и Азербайджана - Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в реализацию совместных проектов и заявил, что успешное проведение лагеря стало возможным именно при их поддержке и содействии.

Миканадзе поблагодарил Гаибова за плодотворное сотрудничество. По его словам, образцовое партнерство будет продолжено и в будущем, и совсем скоро Грузия сможет принять грузинских и азербайджанских студентов.

Лагерь для азербайджанских и грузинских студентов организован в рамках Недели грузино-азербайджанской молодежи в трех городах Азербайджана - Губе, Баку и Сумгайыте. В нем принимают участие 90 студентов. Программа включает экскурсии, различные спортивные, образовательные и культурные мероприятия, а также молодежный форум.

Неделя грузино-азербайджанской молодежи проходит с 22 по 27 июля и предоставляет студентам возможность узнать больше о культурах друг друга, укрепить молодежные связи и обменяться опытом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan birgə təhsil təşəbbüslərini sistemli səviyyəyə çıxarmaq niyyətindədir
Версия на английском языке Azerbaijan and Georgia aim to bring joint educational initiatives to systemic level

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