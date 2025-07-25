Байрамов и Фидан обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Об этом Report сообщили МИД Азербайджана.
Сообщается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений Азербайджана и Турции, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, министры рассмотрели проблемы безопасности, наблюдаемые на региональном и международном уровнях.
"Министр Байрамов подробно проинформировал Фидана о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и его различных аспектах, текущей ситуации и перспективах мирного соглашения, а также о существующих препятствиях и усилиях по их преодолению", - говорится в информации.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан в пятницу провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал "Haber Global".
Согласно информации, стороны провели обмен мнениями о ходе переговоров по нормализацию отношений и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией .