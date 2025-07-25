Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали

Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламом Абди Али.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки, включая Сомали.

Подчеркнута взаимная поддержка двух стран в международных организациях, в частности, в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

В ходе встречи рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в сфере инвестиций, сельского хозяйства, предоставления госуслуг, "зеленой энергии", гуманитарной и других областях.