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Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали

Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 14:27
Али Асадов встретился с министром иностранных дел Сомали

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламом Абди Али.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений со странами Африки, включая Сомали.

Подчеркнута взаимная поддержка двух стран в международных организациях, в частности, в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

В ходе встречи рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в сфере инвестиций, сельского хозяйства, предоставления госуслуг, "зеленой энергии", гуманитарной и других областях.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM meets with Somali FM
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Somalinin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri ilə görüşüb

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