Состоялась 2-ая неформальная встреча в Шамахы глав делегаций некоторых государств-сторон РКИК ООН

18:15 Состоялась 2-ая неформальная встреча в Шамахы глав делегаций некоторых государств-сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Председатели переговорных групп Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) провели в Шамахы вторую неформальную встречу.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча состоялась 23-24 июля при участии Азербайджана как организатора и принимающей стороны, а также в рамках сотрудничества с Бразилией - страной, председательствующей на COP30.

В мероприятии приняли участие более 70 представителей из 34 стран и Секретариата РКИК ООН. Государства были представлены на уровне министров, заместителей министров, климатических посланников президентов, глав переговорных групп РКИК ООН и делегаций государств-сторон, а также в других высокопоставленных форматах.

Тематика нынешней Шамахинской встречи, как и в прошлом году, была сосредоточена на ключевых направлениях, находящихся в повестке климатических переговоров, а также на подготовке документа под названием "Дорожная карта на 1,3 трлн долларов: от Баку до Белема", в соответствии с совместным мандатом, предоставленным Азербайджану и Бразилии на COP29 и касающимся увеличения объёма климатического финансирования до 1,3 трлн долларов США.

В этом контексте на встрече состоялся неформальный обмен мнениями по итогам 62-й сессии Вспомогательных органов РКИК ООН, прошедшей в Бонне, а также обсуждение путей решения основных проблем, возникших в ходе этих обсуждений, и их возможного вклада в принятие решений на предстоящей конференции COP30 в Бразилии.

Все участники мероприятия высоко оценили проведённые обсуждения. На встрече была выражена поддержка инициативе превращения неформальной встречи глав делегаций в Шамахы в устойчивую платформу.

На церемонии открытия выступили президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев, заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, а также главный переговорщик COP30 - посол Лилиан Чагас.

Мероприятие завершилось выступлениями главных переговорщиков COP29 и COP30, министра по вопросам изменения климата и координации охраны окружающей среды Пакистана Мусадика Масуда Малика и председателя Вспомогательного органа по осуществлению РКИК ООН Джулии Гардинер.