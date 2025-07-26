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Зеленский: Киев ответит на комбинированные ночные атаки РФ по регионам Украины

Зеленский: Киев ответит на комбинированные ночные атаки РФ по регионам Украины Зеленский: Украина отреагирует на комбинированные атаки РФ
Другие страны
26 июля 2025 г. 11:25
Зеленский: Киев ответит на комбинированные ночные атаки РФ по регионам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на ночные комбинированные удары российских войск по украинским регионам - Сумщине, Харьковщине и Днепровщине.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.

Он отметил, что ночью Россия нанесла комбинированные удары - ракеты, в том числе баллистика, дроны: "В результате российского удара есть раненные и к сожалению, также есть погибшие".

По его словам, не может быть никакой тишины в ответ на удары по мирному населению Украины.

"Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiyanın regionlarımıza hücumlarını cavabsız qoymayacağıq

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