Зеленский: Киев ответит на комбинированные ночные атаки РФ по регионам Украины

Зеленский: Украина отреагирует на комбинированные атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на ночные комбинированные удары российских войск по украинским регионам - Сумщине, Харьковщине и Днепровщине.

Как сообщает Report, об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram.

Он отметил, что ночью Россия нанесла комбинированные удары - ракеты, в том числе баллистика, дроны: "В результате российского удара есть раненные и к сожалению, также есть погибшие".

По его словам, не может быть никакой тишины в ответ на удары по мирному населению Украины.

"Точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечивают. Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - добавил Зеленский.