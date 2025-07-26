О нас

В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек

В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один человек.
Происшествия
26 июля 2025 г. 11:48
В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Гейдара Алиева в поселке Новханы Бинагадинского района Баку.

Мопед под управлением Керимова Фаргана Талех оглы столкнулся с автомобилем марки "Chevrolet Malibu" (государственный регистрационный номер 77-HC-529) под управлением Гасанова Фахри Бахтияр оглы, который выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате водитель мопеда Ф.Керимов скончался на месте происшествия от полученных повреждений различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda moped avtomobillə toqquşub, ölən var

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi