В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек

В Баку в ДТП с участием мопеда и автомобиля скончался один человек

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один человек.

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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался один человек. Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Гейдара Алиева в поселке Новханы Бинагадинского района Баку. Мопед под управлением Керимова Фаргана Талех оглы столкнулся с автомобилем марки "Chevrolet Malibu" (государственный регистрационный номер 77-HC-529) под управлением Гасанова Фахри Бахтияр оглы, который выезжал со второстепенной дороги на главную. В результате водитель мопеда Ф.Керимов скончался на месте происшествия от полученных повреждений различной степени тяжести. По факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram