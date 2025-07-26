Минобороны США передало губернаторам штатов 1700 военных для борьбы с мигрантами

Министерство обороны США передало под управление губернаторов штатов 1 700 военных для работы с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в борьбе с нелегальными мигрантами.

Министерство обороны США передало под управление губернаторов штатов 1 700 военных для работы с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в борьбе с нелегальными мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Министерство обороны объявило об изменении статуса военнослужащих, поддерживающих Иммиграционную и таможенную полицию в миссии по обеспечению иммиграционного законодательства. Статус служащих будет изменен с 10 на 32. Изменение затронет 1 200 назначенных сотрудников, а также 500 дополнительных сотрудников", - сказано в сообщении.

Такое решение позволит военным "напрямую взаимодействовать с лицами, находящимися по арестом ICE".

Статус 10 для американских военнослужащих означает, что они подведомственны федеральному правительству и президенту США, а статус 32 подразумевает, что военные подчиняются губернатору штата.