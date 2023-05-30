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Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
30 мая 2023 г. 11:05
Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством Сахибы Гафаровой вошло обсуждение 28 вопросов:

1. Проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

2.Законопроект об утверждении Соглашения "О создании Тюркского инвестиционного фонда".

3. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в закон "Об общественном участии" (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (третье чтение);

7. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс (третье чтение);

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (третье чтение);

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальных пособиях" (третье чтение);

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" (третье чтение);

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" (третье чтение);

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном обслуживании" (третье чтение);

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (третье чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (третье чтение).

15 Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (третье чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (третье чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (третье чтение).

23. Законопроект "О космической деятельности" (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О разведке и контрразведывательной деятельности" (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

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Версия на английском языке Next plenary meeting of Azerbaijani Parliament kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 28 məsələ var

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