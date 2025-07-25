Джейхун Байрамов принял посла Словакии в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

18:08

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Словакии Милана Лайчака в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также текущую ситуацию в регионе и мире.

Байрамов поблагодарил дипломата за усилия по развитию азербайджано-словацкого сотрудничества и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. В ходе встречи отмечалась важность взаимных визитов и контактов, а также использования механизма политических консультаций в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В МИД отметили, что на полях международных мероприятий и во время COP29 в Баку состоялись полезные контакты лидеров и министров двух стран.

Стороны указали на наличие широких перспектив сотрудничества в сферах экономики, торговли, науки, культуры и других областях, отметили необходимость продолжения взаимного обмена мнениями и деятельности в этом направлении.

Посол Лайчак выразил благодарность за поддержку и теплый прием, подчеркнув заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами. На встрече также обсуждался ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.