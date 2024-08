МИД: Общее число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 376 человек

Установленные Арменией противопехотные мины продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

В МИД отметили, что 2 августа в селе Гызылгаджылы Газахского района, возвращенном нашей стране на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате пострадали четыре человека, в частности сотрудники Государственной пограничной службы и ANAMA.

"С 2020 года, с момента окончания войны, общее число жертв наземных мин достигло 376 человек, из которых 69 погибли. Растущее число жертв подчеркивает необходимость принятия международным сообществом эффективных мер по устранению данной угрозы", - говорится в сообщении МИД.