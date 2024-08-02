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МИД: Общее число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 376 человек

МИД: Общее число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 376 человек Установленные Арменией противопехотные мины продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана.
Внешняя политика
2 августа 2024 г. 17:03
МИД: Общее число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 376 человек

Установленные Арменией противопехотные мины продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

В МИД отметили, что 2 августа в селе Гызылгаджылы Газахского района, возвращенном нашей стране на основании договоренностей о делимитации азербайджано-армянской границы от 19 апреля 2024 года, взорвались мины, заложенные Арменией, в результате пострадали четыре человека, в частности сотрудники Государственной пограничной службы и ANAMA.

"С 2020 года, с момента окончания войны, общее число жертв наземных мин достигло 376 человек, из которых 69 погибли. Растущее число жертв подчеркивает необходимость принятия международным сообществом эффективных мер по устранению данной угрозы", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке Total number of landmine victims in Azerbaijan reaches 376, foreign ministry says
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra mina qurbanlarının sayı 376-ya çatıb, onlardan 69-u həlak olub

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