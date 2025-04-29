Моди провел совещание с главой Минобороны и командованием ВС Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с участием министра обороны Раджнатха Сингха и командующих основных видов вооруженных сил страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с участием министра обороны Раджнатха Сингха и командующих основных видов вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом сообщает The Hindustan Times.

"Моди председательствовал на ключевой встрече с министром обороны, советником по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалем, начальником штаба обороны Индии Анилом Чауханом, командующими трех основных видов вооруженных сил. Совещание созвали в связи с развитием событий после террористической атаки на туристов в Джамму и Кашмире в Пахалгаме 22 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее МВД Индии также провело встречу руководителей пограничных войск, Центральной резервной полиции и Национальной гвардии безопасности (антитеррористическое спецподразделение при МВД). Моди отметил, что командование вооруженных сил имеет "полную свободу в определении способов, целей и сроков того", как Индия ответит на угрозу своей безопасности.

Также во вторник полиция и Национальная гвардия безопасности провели учения по обеспечению правопорядка на союзной территории Джамму и Кашмир.