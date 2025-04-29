Трамп допустил, что может занять сторону Киева в российско-украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.
Американского лидера спросили, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне президента Украины Владимира Зленского.
"Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да", - ответил хозяин Белого дома.
Он также отметил, что у него были "трудные времена" с Зеленским, вспоминая перепалку с ним в ходе встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.