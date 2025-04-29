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Трамп допустил, что может занять сторону Киева в российско-украинском конфликте

Трамп допустил, что может занять сторону Киева в российско-украинском конфликте Президент США Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 18:39
Трамп допустил, что может занять сторону Киева в российско-украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Украины.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.

Американского лидера спросили, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне президента Украины Владимира Зленского.

"Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины - да", - ответил хозяин Белого дома.

Он также отметил, что у него были "трудные времена" с Зеленским, вспоминая перепалку с ним в ходе встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.

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Версия на английском языке Trump says he could end up on Ukraine’s side in its conflict with Russia
Версия на азербайджанском языке Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsində Kiyevin tərəfini tuta biləcəyini istisna etməyib

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