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Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире

Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 19:53
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире

Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и во всем мире. Вокруг этого проекта ходят различные предположения, слухи. На самом деле для этого нет никаких оснований. Потому что это просто новый транспортный проект.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

Глава государства сказал, что это проект, который соединяет Азербайджан, его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой через Иран. В то же время он откроет большие транзитные возможности.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Araz Corridor project attracts significant attention both in our region and globally
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Araz dəhlizi layihəsi həm bölgəmizdə, həm dünyada böyük diqqət cəlb edir

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