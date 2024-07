Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравило Марокко по случаю национального праздника - Дня трона.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией ведомство поделилось на странице в социальной сети "Х".

"Поздравляем дружественный Марокко и его народ с национальным праздником", - говорится в сообщении.