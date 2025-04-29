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Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном

Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 17:54
Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал госминистра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути о мирном процессе между Баку и Ереваном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, главы ведомств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней и глобальной повестки, в том числе развитие сотрудничества, региональную и международную безопасность.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации и реалиях в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава азербайджанской дипломатии также рассказал о прогрессе в мирных переговорах Баку и Еревана и основных препятствиях на пути успешного завершения этого процесса - территориальные претензий к Азербайджану в Конституции и других законодательных актах Армении. По его словам, устранение этих препятствий имеет исключительное значение для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке UK Minister of State informed about Armenia’s landmine threat
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Birləşmiş Krallığın dövlət naziri arasında telefon danışığı olub

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