Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном

Байрамов обсудил с госминистром Британии мирный процесс между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал госминистра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути о мирном процессе между Баку и Ереваном.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, главы ведомств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонней и глобальной повестки, в том числе развитие сотрудничества, региональную и международную безопасность.

Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации и реалиях в регионе Южного Кавказа в постконфликтный период, а также о сохраняющейся минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана.

Глава азербайджанской дипломатии также рассказал о прогрессе в мирных переговорах Баку и Еревана и основных препятствиях на пути успешного завершения этого процесса - территориальные претензий к Азербайджану в Конституции и других законодательных актах Армении. По его словам, устранение этих препятствий имеет исключительное значение для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.