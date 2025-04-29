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При ИВ Баку создается Центр по уходу за бездомными животными

При ИВ Баку создается Центр по уходу за бездомными животными Создано публичное лицо юридического права "Центр заботы о бездомных животных", подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 18:21
При ИВ Баку создается Центр по уходу за бездомными животными

Создано публичное лицо юридического права "Центр заботы о бездомных животных", подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Утверждены Устав и структура публичного юридического лица "Центр по уходу за бездомными животными".

Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку.

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