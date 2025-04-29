При ИВ Баку создается Центр по уходу за бездомными животными

Создано публичное лицо юридического права "Центр заботы о бездомных животных", подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.

Создано публичное лицо юридического права "Центр заботы о бездомных животных", подведомственное главе Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Утверждены Устав и структура публичного юридического лица "Центр по уходу за бездомными животными".

Уставный фонд Центра составляет 2 млн манатов и формируется за счет основных средств, находящихся на балансе Управления санитарии и технической чистоты Департамента жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку.