Представители политических партий Азербайджана находятся в Лачыне

10:00

Представителей политических партий Азербайджана, политологи, руководители интернет-телеканалов, редактора газет и журналисты 29 апреля находятся с визитом в Лачын.

Как сообщает Report, поездка в Лачын организована Администрацией президента Азербайджана в рамках государственной политики по укреплению демократических принципов и прозрачности в отношениях в политической сфере.

Это уже шестой совместный визит представителей политических партий на освобожденные территории Азербайджана. Ранее такие поездки состоялись в Агдам, Шушу, Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди.

В рамках поездки участники ознакомятся с восстановительными работами в Лачыне и деятельностью вновь открытых предприятий.