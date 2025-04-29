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Представители политических партий Азербайджана находятся в Лачыне

Представители политических партий Азербайджана находятся в Лачыне 10:00
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 10:26
Представители политических партий Азербайджана находятся в Лачыне

Представителей политических партий Азербайджана, политологи, руководители интернет-телеканалов, редактора газет и журналисты 29 апреля находятся с визитом в Лачын.

Как сообщает Report, поездка в Лачын организована Администрацией президента Азербайджана в рамках государственной политики по укреплению демократических принципов и прозрачности в отношениях в политической сфере.

Это уже шестой совместный визит представителей политических партий на освобожденные территории Азербайджана. Ранее такие поездки состоялись в Агдам, Шушу, Зангилан, Аскеран, Ходжалы и Ханкенди.

В рамках поездки участники ознакомятся с восстановительными работами в Лачыне и деятельностью вновь открытых предприятий.

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Версия на английском языке Representatives of political parties visit Azerbaijan’s Lachin
Версия на азербайджанском языке Siyasi partiya nümayəndələri Laçına səfər ediblər

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