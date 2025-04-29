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СК Армении: По делу о смерти пограничника задержан его сослуживец

СК Армении: По делу о смерти пограничника задержан его сослуживец В рамках дела о смерти армянского пограничника задержан его сослуживец.
В регионе
29 апреля 2025 г. 17:59
СК Армении: По делу о смерти пограничника задержан его сослуживец

В рамках дела о смерти армянского пограничника задержан его сослуживец.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Кима Авдалян.

Пограничник срочной службы Артур Аветисян, предположительно, совершил самоубийство, выстрелив в себя из закрепленного за ним автомата. Инцидент произошел 25 апреля в Сюнике.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбуждено по признакам доведения до самоубийства по неосторожности при несении боевого дежурства – п. 3 ч. 2 ст. 522 УК Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın İstintaq Komitəsi: Sərhədçinin ölümü ilə bağlı iş üzrə onun xidmət yoldaşı saxlanılıb

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