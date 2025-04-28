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Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство Достигнутые в ходе визита договоренности, подписанные документы еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Словом, у этого официального визита прекрасные политические результаты.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 19:09
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство

Достигнутые в ходе визита договоренности, подписанные документы еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Словом, у этого официального визита прекрасные политические результаты.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Среди подписанных документов глава государства особо выделил Совместное заявление президентов. "Это очень серьезный документ, который указывает нам путь для будущего сотрудничества", - сказал он.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Agreements reached during visit reaffirm Iran-Azerbaijan friendship and brotherhood
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Səfər zamanı əldə edilmiş razılaşmalar İran-Azərbaycan dostluğunu, qardaşlığını bir daha təsdiqləyir

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