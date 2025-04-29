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Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии

Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой "НАТО-Грузия 2025" в Грузии.
Армия
29 апреля 2025 г. 18:26
Азербайджанские военнослужащие участвуют в международных учениях в Грузии

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой "НАТО-Грузия 2025" в Грузии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

Основное внимание в ходе учений уделено повышению подготовки многонациональных подразделений по планированию и организации кризисных операций, а также маломасштабных совместных операций на суше и в киберпространстве.

Международные тактические учения с участием 17 стран-членов и партнеров НАТО продлятся до 8 мая.

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